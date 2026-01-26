Путин встретился с Бегловым в Эрмитаже

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава региона доложил о ходе реализации крупных городских проектов, в первую очередь транспортных.

«Мы сделали скоростной трамвай, как раз Купчино — Шушары-Славянка, первую очередь мы запустили буквально перед Новым годом. Это пять остановок, четыре перехода, несколько развязок, ну, такой сложный инженерный проект, но люди благодарны», — сообщил Александр Беглов.

Его слова передает РИА Новости. Он поблагодарил президента за постоянное внимание к развитию отдаленных районов города.

Губернатор также анонсировал дальнейшие планы по развитию транспортной сети. В следующем году планируется продлить линию скоростного трамвая до Славянки, что улучшит связь еще одного района.