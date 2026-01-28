Путин предложил отдать $1 млрд из замороженных активов США и поставил ЕС в тупик

Идея президента России Владимира Путина направить часть замороженных российских резервов на международную инициативу США осложнила позицию Брюсселя, который настаивает на конфискации этих средств. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на мнение политолога Евгении Войко.

Речь идет о предложении Москвы перечислить около 1 млрд долларов из замороженных в Европе российских активов в создаваемый США «Совет мира». По оценке эксперта, формально эти средства продолжают оставаться собственностью Российской Федерации, несмотря на блокировку.

Войко указала, что при политическом согласии со стороны Вашингтона европейские страны окажутся в затруднительном положении. Брюссель на протяжении последних лет добивается изъятия российских резервов, однако их возможное использование по согласованной с США схеме резко меняет расклад. По ее мнению, для американской инициативы дополнительное финансирование может оказаться востребованным.

Политолог также не исключила, что в случае одобрения инициативы со стороны президента США Дональда Трампа могут быть найдены юридические механизмы для перевода средств в фонд «Совета мира», несмотря на действующий режим заморозки.

О создании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. К участию в работе структуры он пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 государств, включая Россию, Украину и Китай.

21 января на совещании с членами Совета безопасности Владимир Путин заявил, что Россия готова направить 1 млрд долларов из замороженных активов на нужды «Совета мира». Глава государства также допустил возможность использования части средств для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.