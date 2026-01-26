Гренландцы активно использовали патрули на собачьих упряжках в период Второй мировой войны в боях с немецкими военнослужащими. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия является беззащитной автономией, чья оборона состоит "из двух собачьих упряжек".

"Силы самообороны Гренландии - тут опять же Дональд Трамп был недалек от истины - составляли 15 человек, вооруженных винтовками и перемещавшихся на собачьих упряжках. Численность собак я не знаю, но, очевидно, упряжек было больше двух", - сообщил Мединский в рамках исторического экскурса в историю обороны Гренландии от нацизма в период Второй мировой войны.

Он рассказал, что эти небольшие силы сражались с немецкими вооруженными полярниками, тайно заброшенными на остров.