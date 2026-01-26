Мединский рассказал о боях на собачьих упряжках в Гренландии
Гренландцы активно использовали патрули на собачьих упряжках в период Второй мировой войны в боях с немецкими военнослужащими. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия является беззащитной автономией, чья оборона состоит "из двух собачьих упряжек".
"Силы самообороны Гренландии - тут опять же Дональд Трамп был недалек от истины - составляли 15 человек, вооруженных винтовками и перемещавшихся на собачьих упряжках. Численность собак я не знаю, но, очевидно, упряжек было больше двух", - сообщил Мединский в рамках исторического экскурса в историю обороны Гренландии от нацизма в период Второй мировой войны.
Он рассказал, что эти небольшие силы сражались с немецкими вооруженными полярниками, тайно заброшенными на остров.
"Они вступили в боестолкновение, дальше перестрелка, погоня: немцы, вероятно, на лыжах, гренландцы - на упряжках. Вьюга, мороз. Погиб один гренландец и был взят в плен немецкий офицер", - добавил председатель РВИО.