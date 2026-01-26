Миронов назвал режим Зеленского главным препятствием на пути к миру
Режим Владимира Зеленского остается главным препятствием на пути к прекращению конфликта на Украине, намеренно затягивая переговорный процесс. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Политик считает, что "Зеленский отчаянно стремится польстить" миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа и "изображает готовность к миру".
"При этом он и его режим остаются главным препятствием к прекращению конфликта", - сказал Миронов ТАСС.
Он отметил, что во время переговоров в Абу-Даби киевский режим продолжал наносить удары по России. "И на этом фоне главарь режима Зеленский прямо говорит, что бандеровцы не отдадут Донбасс. И двулично призывает к каким-то компромиссам", - добавил парламентарий.
По его словам, сохранение у власти в Киеве неонацистов - "гарантия новой войны в скором будущем".
"Зеленский и его европейские хозяева уже готовятся к ней и пытаются выиграть время, цепляясь за свой последний оплот в Донбассе", - отметил депутат. "Очевидно, что прочный мир может быть достигнут только при достижении целей СВО, чем сегодня и занимается российская армия. В этой ситуации переговоры полезны тем, что они хорошо показывают, кто на самом деле стремится к долгосрочному урегулированию. А кто - лишь пытается сохранить власть и заработать на войне", - заключил Миронов.