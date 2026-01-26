О чем говорят в Госдуме сегодня: спецтрибунал ЕС и Олимпиада в Италии

В Госдуме оценили идею о спецтрибунале ЕС, усомнились в готовности Италии провести Олимпийские игры и высказались о безопасности использования карт зарубежных платежных систем. О чем еще говорили российские депутаты 26 января — в материале «Рамблера».

Спецтрибунал ЕС

Идея главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о создании специального трибунала, целью которого названо преследование российских лидеров, является коррупционной схемой, а выделенные на это €10 млн в итоге «растворятся в тумане истории». Об этом рассказал News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

«С тем же успехом Евросоюз мог бы выделить €10 млн на создание спецтрибунала для солнца, которое светит недостаточно, и ветра, который дует несильно, поэтому зеленые ветряки и солнечные электростанции дают европейцам мало энергии. Спецтрибуналы — верх глупости. Не дождутся, в общем», — констатировал парламентарий.

Неготовность Италии к Олимпиаде

Готовность Италии к проведению зимней Олимпиады - 2026 вызывает большие вопросы, а то, что хоккейная арена до сих пор не достроена — «позорище». Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, хотелось бы, чтобы Олимпиада в Италии стала «праздником спорта, а не затыканием и латанием дыр», но уже можно предположить, что будут проблемы с до сих пор недостроенными объектами.

«Я помню, как на Олимпийских играх в Сочи работала вся страна, чтобы реализовать национальный проект. Когда за две недели до старта Олимпиады у тебя до сих пор не построен спортивный объект, я считаю, что это позорище», — заявил Свищев.

«Манипуляции» Зеленского

Заявление Владимира Зеленского о том, что врагами Украины якобы являются «советская Москва» и «имперский Петербург» являются манипуляцией и демонстрируют невежество и незнание истории. Об этом заявил РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, Зеленский в попытках оправдать свою политику «извергнул очередные русофобские заявления».

«Стремление Зеленского отказаться от советского прошлого, вымарать историю, заменив ее нацистской составляющей, — это подлая манипуляция памятью с целью исказить и скрыть неудобные истины (…) Пребывание Украины в составе СССР сыграло ключевую роль в формировании ее современного облика», — уверен Белик.

Разработка новых мессенджеров в России

В России ведется разработка национальных мессенджеров, которые будут направлены в том числе и на поддержание международных связей. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он отметил, что MAX останется национальным мессенджером, однако возможен запуск второго, а возможно, и третьего.

«Это делается для того, чтобы разделить функционал. Мессенджер тоже сегментирован, например, для общения внутри стран СНГ, БРИКС. (…) Будет обеспечиваться безопасность со стороны государства, что немало важно, но и будет инструментом для общения между нашими дружественными странами», — отметил он.

Риск использования Visa и Mastercard

Риски использования карт Visa и Mastercard увеличиваются, так как сроки их использования истекли и средства защиты, применявшиеся при их выпуске, уже устарели. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков допустил, что мошенники уже «настолько продвинулись», что могут воровать деньги у тех, которые пользует карты Visa, поэтому эти за рубежом их точно нельзя использовать. Таким образом, у Центрального Банка должно быть полномочие устанавливать срок действия платежных карт и он должен иметь возможность, измеряя риски, принимать такое решение, констатировал парламентарий.

Ранее стало известно, что Центробанк рассматривает возможность ограничить действие банковских карт с истекшим сроком. Речь идет о Visa и MasterCard, которые продолжают работать с 2022 года, несмотря на уход с российского рынка международных платежных систем.