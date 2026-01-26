Володин предложил россиянам задать вопросы правительству

Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал сбор вопросов граждан к отчету правительства РФ.

"Через месяц состоится отчет правительства Российской Федерации за 2025 год. У вас есть возможность предложить вопросы и темы для обсуждения в ходе отчета", - написал Володин в Мах.

Для этого необходимо заполнить соответствующую форму, добавил он.

Ранее Володин сообщал, что отчет правительства в Госдуме пройдет в конце февраля. Вопросы думских фракций будут направлены в кабмин до 2 февраля, отмечал председатель Госдумы.