В Госдуме объяснили, почему российскую переговорную группу в ОАЭ возглавил начальник ГРУ

Тот факт, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, говорит о том, что основная тема встречи была посвящена демилитаризации Украины. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

"Как это будет выглядеть, сегодня вам никто не скажет, потому что тема закрыта. Это точно не решится за один или два дня. Скорее всего, это промежуточные - не то, что подведение итогов, а стыковка тех позиций, которые есть, и пути выхода на мирные переговоры. Не более того", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что цели и задачи специальной военной операции на Украине остаются незыблемыми.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы "буферных зон" и "различные механизмы контроля", а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.