Захарова рассказала о подвиге военных священников в зоне СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила подвиг священников, которые стоят плечом к плечу с российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО).

"Русская православная церковь, безусловно, играет особую роль в истории нашего государства, и в нынешнюю эпоху экзистенциальных вызовов и угроз, в которую нам довелось жить и трудиться, это подтверждается вновь и вновь. Сколько священников, в полной мере разделяя все тяготы и риски военной жизни, плечом к плечу стоят с нашими воинами, духовно окормляют их, поддерживают, несут свой подвиг в зоне специальной военной операции", - заявила она на встрече представителей военного духовенства, руководства профильных структур Минобороны, Росгвардии и других силовых ведомств в рамках Международных рождественских чтений.

Говоря о подвиге представителей духовенства, дипломат также процитировала из Евангелия от Иоанна фразу, которая принадлежит Иисусу Христу:

"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". "Хочется, конечно, поговорить не только об их ратном подвиге, но хочется их вспомнить, потому что ведь это же не просто сказано, что они рискуют своей жизнью, и своим здоровьем, и своей судьбой, и так происходит каждый день, буквально, на практике. <...> Ведь они отдали свои жизни на поле брани. Некоторые удостоены высшего звания Героя России, хотя, конечно, как подчеркивает глава нашего государства, каждый, кто сейчас находится на передовой, настоящий герой", - указала Захарова.

Официальный представитель дипведомства добавила, что священники помогают людям не только справиться с ощущением потерянности и утраты почвы под ногами, но и со сбором гуманитарной помощи для бойцов.