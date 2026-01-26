Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский намеренно затягивает переговоры по Украине, пытаясь удержаться у власти. Об этом сообщает News.ru.

На прошлой неделе в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассчитывать на высокую результативность таких встреч было бы ошибочно.

В то же время Песков отметил, что сам факт начала переговоров «в конструктивном ключе» можно оценить положительно. Он подчеркнул, что на повестке дня находятся сложные вопросы.

«То, что переговоры идут, это, конечно, неплохо, но я думаю, что подвижек особых нет», - отметил Джабаров.

Он указал, что после возвращения украинской делегации в Киев Зеленский заявил об отказе от уступок по Донбассу. По словам сенатора, вся суть переговоров заключалась в выводе ВСУ с новых территорий России.

