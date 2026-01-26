В МИД РФ рассказали, как Запад хочет «переформатировать» сознание украинцев

Запад пытается руками киевских властей переформатировать сознание украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Западные силы руками бесноватого киевского режима пытаются переформатировать самосознание людей, переписать историю, исказить память, вырывать из сердца веру", — сказала дипломат на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств.

Она заявила, что сегодня каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) переживает не просто гонения, а уничтожение. По словам Захаровой, верующие на Украине подвергаются "чудовищным нападениям и агрессии".

До этого президент России Владимир Путин назвал власти Украины во главе с Владимиром Зеленским, которые устраивают гонения на УПЦ, "людьми без рода и племени". Российский лидер подчеркнул, что происходящее в стране является грубейшим нарушением прав верующих и сравнил действия киевского режима с расстрелом, "который во всем мире предпочитают не замечать". Православная церковь на Украине представлена УПЦ, которая весной 2022 года объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Московского патриархата и Православной церкви Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).