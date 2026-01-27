Врачи дали прогноз по лечению Хинштейна

Губернатор Курской области Александр Хинштейн будет восстанавливаться около трех месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом, на работу он сможет выйти раньше, следует из сообщения.

«Курский губернатор Александр Хинштейн, пострадавший в ДТП, вернется на работу не раньше чем через две недели. Такой прогноз дают местные врачи», — говорится в посте.

До этого первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик на заседании правительства Курской области рассказал, что после ДТП губернатор Хинштейн работает в прежнем режиме.

Песков: Путин позвонит попавшему в ДТП Хинштейну

22 января сообщалось, что автомобиль Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Позже губернатор рассказал, что получил перелом бедра при ДТП. Он принес извинения жителям области, с которыми не удалось встретиться из-за ДТП. От транспортировки в Москву для лечения пострадавший в ДТП губернатор отказался. Он добавил, что врачи рекомендуют ему абстрагироваться от рабочих моментов, но он не готов на это.

