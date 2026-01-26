В Кремле спрогнозировали последствия возможного удара по Ирану

Удар по Ирану дестабилизировал бы регион. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что РФ ждет от всех сдержанности.

"Это означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог бы серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности", - сказал представитель Кремля.

США завершили подготовку к удару по Ирану

Он отметил, что Москва хотела бы от всех заинтересованных сторон ориентированности "на исключительно мирные переговоры при урегулировании тех проблем, которые им кажутся актуальными".