Затягивая с принятием территориальных уступок, президент Украины Владимир Зеленский задерживает наступление мира. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Затягивая с принятием территориальных уступок, он задерживает наступление мира", — написал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ прокомментировал пост вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который в соцсети X написал, что Зеленский "проигрывает", "теряет людей, доверие и достоинство". Политик призвал его "как можно скорее" подписать мирное соглашение и подчеркнул, что украинскому президенту придется выбирать "между поражением и разгромом".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Также Зеленский заявил, что некий Виктор, который "живет за счет Европы" и в то же время пытается "продавать европейские интересы", заслуживает подзатыльник. СМИ написали, что он имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

23-24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США, посвященные урегулированию украинского кризиса. Агентство Reuters написало, что территориальный вопрос все еще остается ключевой темой переговоров. СМИ сообщили, что стороны могут вновь встретиться в воскресенье, 1 февраля.