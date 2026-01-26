Путин поприветствовал правителя Малайзии в Эрмитаже

Президент РФ Владимир Путин в Двадцатиколонном зале Эрмитажа приветствовал верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, который находится в России с частным визитом.

Глава российского государства и его высокопоставленный гость обменялись рукопожатием.

Президент России пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по Государственному Эрмитажу. О главных сокровищах музея рассказал его директор Михаил Пиотровский.

Как ранее анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, затем Путин и султан Ибрагим пообщаются один на один.