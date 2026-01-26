Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

Возможный удар США по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе. Последствия оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе», — заявил он.

По его словам, Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва ожидает от всех заинтересованных сторон сдержанности и ориентированности на мирные переговоры.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере, который состоит из нескольких туннелей, в Тегеране. Он принял такое решение на фоне предупреждений от высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара по стране со стороны США.