Песков назвал тревожными сообщения о возможности блокады Кубы

Информация о возможной блокаде Кубы со стороны США вызывает тревогу. Такую оценку дал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация. Мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою независимость", - прокомментировал представитель Кремля публикацию газеты Politico о планах блокады острова. "И мы также очень дорожим нашими отдельными двусторонними отношениями с Кубой", - добавил он.