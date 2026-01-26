Песков заявил о достижении понимания с США по формуле Анкориджа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о достижении понимания с США и американским лидером Дональдом Трампом по формуле Анкориджа.

«Наша позиция очень хорошо известна. Формула Анкориджа, она была обговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом Трампом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию.