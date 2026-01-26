В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа

Пока разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в графике нет, но согласовать его можно быстро. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро. Имеющиеся каналы связи, каналы по диалогу с американской стороной позволяют моментально фактически согласовывать двусторонние контакты на высшем уровне», — сказал он.

Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по урегулированию на Украине

Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также назвал предложение российского лидера направить один миллиард долларов в Совет мира для поддержки палестинского народа очень интересным.