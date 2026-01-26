Песков анонсировал продолжение переговоров России, Украины и США

Переговоры между Россией, Украиной и США продолжатся на следующей неделе, но точной даты пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Киев представлял секретарь СНБО Рустем Умеров. В американскую делегацию вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.