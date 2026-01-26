Постпред РФ: ОБСЕ не сыграла роли в урегулировании на Украине

Дискредитировавшая себя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сыграла роли в разрешении украинского конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК.

"У некоторых же явно есть иллюзия, что у ОБСЕ априори есть здесь какая-то роль. Ее пока нет - такую роль надо заслужить", - сказал дипломат.

Полянский отметил, что "никто особо не заинтересован в том, чтобы ОБСЕ снова выполняла какие-то мониторинговые функции на Украине", поскольку "организация себя дискредитировала" в период реализации минских соглашений.