В Европе больше не рассматривают киевский режим как эффективный буфер между ЕС и Россией и понимают, что конфликт на Украине завершится не на условиях, на которые Киев рассчитывал в 2022 году. Сейчас в Европе продолжаются разногласия по поводу будущих отношений с Россией. ЕС должен сделать выбор в пользу восстановления диалога, заявил представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Многие в Европе воспринимают Украину как некий буфер между Европой и Россией, но все понимают, что этот буфер свой потенциал исчерпал и что украинский конфликт движется к завершению не на тех условиях, на которые Киев мог рассчитывать в 2022 году, когда через месяц после начала СВО мы были близки к соглашению. Раскручивание риторики о российской угрозе было и до СВО и происходило независимо от Украины», — сказал Полянский в интервью РБК. Он добавил, что о необходимости коллективной жесткой линии ЕС и НАТО в отношении России задолго до украинского кризиса говорили страны Балтии и Польша.

Медведев: Европа и США при Байдене провоцировали Россию на жесткие решения

Он также подчеркнул, что внутри Евросоюза сохраняются разногласия по вопросу будущих отношений с Россией. Часть государств, в том числе Венгрия, выступает за прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество. Другие страны отказываются обсуждать восстановление диалога без выполнения выдвигаемых ими условий. Полянский отметил, что исполнительные структуры ЕС не способствуют нормализации курса в отношении Москвы и «делают все, чтобы исключить позитивный сценарий». При этом он выразил надежду, что в Европе возобладают здравый смысл и инстинкт самосохранения и что инициативу по восстановлению содержательного диалога с Россией должны предложить сами европейские страны, так как именно они прекратили контакты.

Ранее на непоследовательность и застой европейской дипломатии в отношении России указывал Виктор Медведчук, заявляя, что в ЕС «нет никого подходящего» даже для начала разговора с Москвой. В МИД РФ также отмечали, что политика Евросоюза строится на безусловном подчинении внутри западного лагеря и сплоченности против России, однако в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам по Украине при соблюдении ряда условий.