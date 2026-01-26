Нарышкин: За рубежом серьезно восприняли слова Путина о "Буревестнике"

Заявление президента России Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон" произвело серьезное впечатление за рубежом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

"Сделанное президентом РФ заявление об успешном завершении испытаний систем оружия "Буревестник" и "Посейдон" произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров", - рассказал собеседник агентства.

Нарышкин отметил, что большинство политиков, военных и экспертов на Западе не ожидали, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия.

Напомним, в конце октября 2025 года глава государства назвал прорывом для оборонного комплекса разработку крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". По его словам, это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет.

Также президент сообщил, что Россия провела испытания нового безэкипажного судна "Посейдон", который движется на атомной энергии и на скорости, которая не позволяет его перехватить.

В День народного единства, 4 ноября 2025 года, Путин в Кремле наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона". Он подчеркнул, что результат, которого добились российские специалисты, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед.