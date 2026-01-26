В Госдуме заявили об ответе на атаку дронов на резиденцию Путина

Атака беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина, по словам депутатов, не осталась без ответа. Заместитель главы комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Юрий Швыткин заявил «Ленте.ру», что Россия обошлась без применения «специального оружия» по территории Украины, однако ответные меры были приняты.

Ранее зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев отмечал, что попытка удара по резиденции могла бы стать основанием для более жесткого сценария, вплоть до ответного удара с применением «специального оружия».

Швыткин пояснил, что до такой развязки дело не дошло по двум причинам. Первая — работа российских средств ПВО и Вооруженных сил, которые не допустили непосредственного поражения объекта. Вторая — ответный удар, который парламентарий назвал возмездием.

Депутат подчеркнул, что, по его словам, атака не прошла безнаказанно и «безответными деяния» не остались, а удары в ответ были нанесены «соответствующим образом».

Ранее сообщалось, что в декабре украинская сторона пыталась атаковать резиденцию президента в Новгородской области, применив 91 ударный беспилотник. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что все аппараты были уничтожены.