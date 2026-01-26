В Кремле высказались об украинском урегулировании

Идёт высокая динамика переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, имплементация «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу Украины позволит обеспечить быстрое продвижение процесса урегулирования. Двухдневные переговоры по безопасности между представителями Москвы, Вашингтона и Киева, прошедшие в закрытом режиме, завершились 24 января. По данным западных СМИ, эти контакты «были посвящены деэскалации». С точки зрения аналитиков, в рамках трёхсторонней встречи приоритетным был вопрос территорий по «формуле Анкориджа».

Вашингтон торопится в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идёт высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», — отметил Песков в беседе с тележурналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, имплементация «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу Украины позволит обеспечить «быстрое продвижение» процесса урегулирования.

Он также обратил внимание на то, что нынешнее европейское руководство не способно противостоять напористости американского лидера Дональда Трампа, которого Песков назвал опытным политиком, действующим по законам бизнеса.

«И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

В то же время ни Россия, ни США не намерены обсуждать что бы то ни было с некомпетентным европейским руководством, в частности, с главой евродипломатии Каей Каллас, добавил Песков.

Напомним, 24 января в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Встреча прошла в закрытом режиме. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

Контактам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. При этом условие Москвы заключается в том, что ВСУ должны покинуть Донбасс.

«Были посвящены деэскалации»

Как сообщило Politico со ссылкой на двух американских чиновников, в ходе прошедших на этой неделе встреч впервые состоялись очные переговоры «между всеми тремя сторонами в попытке проработать детали прекращения огня». По данным издания, были затронуты экономические и военные вопросы, «а также разногласия касательно того, сколько украинских территорий» останется у России после окончания конфликта.

«Прошедшие переговоры были посвящены деэскалации», — сказал один из собеседников Politico.

Саммит в Абу-Даби прошёл под руководством спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые на прошлой неделе провели в Швейцарии встречу с Владимиром Зеленским, а затем вылетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает Politico.

«Неделя завершилась встречами с представителями обеих сторон, на которых также присутствовали министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич», — пишет издание.

По данным американских чиновников, значительное внимание на переговорах было уделено экономике, а также вопросу принадлежности ЗАЭС, которую на данный момент контролируют российские силы.

«Договорённостей не было, но вектор — предпочитаемый Москвой — на то, чтобы Украина и Россия разделяли электроэнергию, вырабатываемую этой самой крупной в Европе АЭС», — сообщает Politico.

Журналисты также напомнили о заявлении Уиткоффа перед переговорами, согласно которому сторонам осталось разрешить лишь один вопрос — территориальный, как позднее уточнил Зеленский.

«Обе стороны начинают представлять, что они могут извлечь из мира. Например, план процветания для Украины, некоторые возможности для России сотрудничать с Соединёнными Штатами Америки», — рассказал собеседник Politico.

При этом одним из основных проблемных вопросов на переговорах, помимо территориального, стали западные гарантии безопасности для Украины «в любом послевоенном сценарии», полагает издание. Politico напоминает, что европейские страны настаивают на присутствии западных военных на Украине для мониторинга соблюдения режима прекращения огня, в частности, Франция и Германия «громче всех призывают к отправке войск».

«Разумеется, доверия между Европой и Россией сейчас не так много, но мы хотим заложить такую основу, которая поможет сформировать новую парадигму и поспособствовать укреплению доверия путём реальных шагов к деэскалации», — приводит Politico слова американского источника.

По информации издания, в следующее воскресенье украинские и российские чиновники встретятся в Абу-Даби для нового раунда мирных переговоров.

По «формуле Анкориджа»

В трёхсторонней встрече ведущую роль, скорее всего, играл вопрос территорий по «формуле Анкориджа», считают эксперты.

«По важным переговорам в рамках украинского урегулирования традиционно мало информации. Однако, исходя из заявлений Кремля, американской стороны и данных СМИ мы можем говорить о превалирующей роли вопроса территорий по «формуле Анкориджа», — отметил в беседе с RT политолог Денис Батурин.

По его словам, в рамках диалога в Абу-Даби по Украине, судя по сообщениям СМИ, поднимался и вопрос буферных зон, и механизмов контроля.

«В то же время украинские медиа распространяют данные о том, что по итогам переговоров Украины, США и России в Абу-Даби по политической части якобы не было никаких прорывов — Россия по-прежнему настаивает на выводе ВСУ из Донбасса, с чем не согласен киевский режим. В то же время, по данным NYT, США и Украина обсуждали размещение нейтральных войск в качестве миротворцев в части Донбасса или создание демилитаризованной зоны. Как пишет газета, Киев действительно отверг требование уступить России всю территорию Донбасса», — заметил Батурин.

По его мнению, украинская сторона делает акцент не на принадлежности территорий, а на вопросе «разведения сил» и «прекращения боевых действий» и мониторинге этих процессов.

«Классическая в стиле ОБСЕ миротворческая и давно дискредитировавшая себя история», — говорит Батурин.

Следующий раунд переговоров в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, скорее всего, будет сконцентрирован вокруг территориального вопроса, полагает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Думаю, что российская сторона уже не пойдёт на уступку в виде перемирия по текущей линии боевого соприкосновения. Здесь важно понимать, что на территории Донбасса, пока неподконтрольной ВС РФ, противник с 2014 года создавал мощную сеть эшелонированных укреплений, и в случае прекращения огня ВСУ могут продолжить в том же духе. Поэтому киевский режим должен отдавать себе отчёт в том, что в случае каких-то провокаций на текущем переговорном треке условия возможного мира уже будут гораздо сложнее для него», — отметил в комментарии RT Семибратов.

Он также считает, что Киеву выгоднее заключить перемирие в настоящий момент на взаимовыгодных условиях, пока российская сторона «ещё готова договариваться».