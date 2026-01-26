Медведев похвалил российских переговорщиков после жалоб США

Жалобы Соединенных Штатов на то, что они что-то недополучили в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорят о высоком профессионализме российских переговорщиков, которые отстояли интересы своей страны. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если в Вашингтоне со временем произошла какая-то переоценка параметров договора и там решили, что они якобы что-то недополучили в рамках ДСНВ, это говорит только об одном», — отметил он.

Это показывает высокий уровень профессионализма российских переговорщиков, добавил Медведев. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что в соглашении «много слабых мест».

Дмитрий Медведев в ходе интервью также объяснил, что Россия в 2023 году была вынуждена приостановить участие в американо-российском Договоре о стратегических наступательных вооружениях из-за безответственного подхода администрации бывшего президента США Джо Байдена к соглашению.

По его словам, Москва имела ряд претензий к американской в связи с конкретными положениями договора.

До этого глава США Дональд Трамп прокомментировал истечение срока ДСНВ словами «истечет так истечет».