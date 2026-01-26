Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за активную совместную работу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи поблагодарил депутатов фракции "Единая Россия" за активную совместную работу, отметив, что находится с ними в постоянном контакте.

"Хочу также вас лично, всех коллег присутствующих, поблагодарить за активнейшую совместную работу, она была непростая. Мы с вами в постоянном контакте", - отметил глава кабмина.

Мишустин также обратил внимание, что среди депутатов фракции три бывших члена правительства РФ: занимавший пост вице-премьера Александр Жуков, бывший зампред правительства РФ Виктория Абрамченко и в разные годы занимавший посты министра сельского хозяйства и вице-премьера Алексей Гордеев. Поэтому, по словам премьера, партия хорошо понимает, как устроен исполнительный орган.

"Ваши конструктивные предложения детально отработаны, позволяют, собственно говоря, и дальше совершенствовать и правовую базу для Российской Федерации, для развития экономики, для улучшения благосостояния людей, но и также правоприменение, те нюансы, которыми владеет "Единая Россия", делать это удобным и комфортным для людей. Спасибо", - подытожил он.

Мишустин встречей с "Единой Россией" начал серию встреч с депутатами фракций перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме. Помимо "Единой России", в нижней палате парламента еще четыре фракции: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Есть также несколько депутатов, которые не входят во фракции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал, что отчет правительства в нижней палате парламента состоится на последней неделе февраля - 24-26 числа.