В МИД прокомментировали возможный визит Трампа в Россию

Президент США Дональд Трамп во время переговоров в Анкоридже получил приглашение посетить Россию, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты на фоне активизации переговорных процессов попросили дипломата раскрыть, получил ли американский лидер приглашение посетить Москву.

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — отметил Рябков.

Вместе с тем, заметил замглавы МИД, никакого практического развития эта идея с тех пор не получила.

«Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале — содержательная сторона, потом — договоренность по месту проведения», — констатировал дипломат.

Ранее Рябков сообщил, что Россия настаивает на освобождении захваченного и вывезенного из Венесуэлы в США венесуэльского президента Николаса Мадуро.