Посол рассказал, какое оружие венесуэльцы применили против военных США

По меньшей мере два выстрела из переносных ракетных комплексов "Игла-С" было с венесуэльской стороны во время похищения американским спецназом президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, обе "Иглы" не попали в цель. Дипломат спросил самих венесуэльских военных, почему ничего не получилось.

"Помимо того, что у тебя есть автомат в руках, ты должен уметь из него стрелять", - сказал Мелик-Багдасаров.

Посол высказал мнение, что у венесуэльских специалистов, защищавших воздушное пространство страны, не было необходимых навыков.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро "больше не президент", а управление Венесуэлой "до передачи власти" берут на себя США.