Рябков: Россия настаивает на освобождении Мадуро

Россия настаивает на освобождении захваченного и вывезенного из Венесуэлы в США венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, - это освобождение Мадуро и его супруги, - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ будет предоставить Мадуро убежище, если он окажется на свободе. - Но уж коль скоро это [захват президента суверенного государства] произошло, необходимо настаивать на освобождении президента Венесуэлы". "А какова будет дальнейшая диспозиция - это отдельный вопрос. И сейчас об этом говорить просто нет никаких оснований", - добавил Рябков.

5 января Мадуро, покидая зал заседания в федеральном суде Нижнего Манхэттена, выкрикнул, что является военнопленным. Рябков оставил без комментариев вопрос о том, согласна ли РФ с таким самоопределением Мадуро.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Боливарианской Республики Мадуро и его жены Силии Флорес.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.