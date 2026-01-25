Руководство ЕС утратило смотреть в будущее и понимать сегодняшнюю систему координат. По этой причине Россия и США не будут ничего обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас, необходимо ждать, когда она покинет свой пост. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сегодня в Европе происходит «вырождение политиков», находящихся у власти. Их некомпетентность ведет к тому, что «страдает вся система международных отношений».

Поэтому, считает Песков, обсуждать что-либо с Каей Калласс нецелесообразно.

«Ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, есть только один выход из этого тупика: «нужно ждать, когда она уйдет».

Песков прокомментировал заявление Зеленского в Давосе о самозащите Европы

Ранее Песков иронично прокомментировал заявление Зеленского о Европе, сделанное на форуме в Давосе.