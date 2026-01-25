Песков прокомментировал заявление Зеленского в Давосе о самозащите Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, сделанное на Всемирном экономическом форуме в Давосе, по поводу способности Европы защитить себя. Комментарий Пескова опубликован в Telegram-канале "Вестей".

"Киевский режим - он готов кусать и руку кормящего, и руку дающего, кусать кого угодно", — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

22 января Зеленский на форуме в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защитить, в том числе в ситуации с притязаниями США на Гренландию. Он отметил, что прошел год, а в в вопросе способности европейцев к самозащите ничего не изменилось.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа "безоговорочно" способна защитить себя в случае нападения. Он напомнил, что у Финляндии есть американские истребители F-18 и F-35, которые станут "мощным сдерживающим фактором".