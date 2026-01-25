Песков: Канаду ждет "большая головная боль" из-за ссоры с Трампом

Канадцев ожидает "большая головная боль" из-за ссоры с американским лидером Дональдом Трампом. Такое предположение "с большой долей вероятности" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, <...> их ожидает большая головная боль - могу предположить с большой долей вероятности", - сказал представитель Кремля.