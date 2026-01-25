Песков объяснил позднюю встречу Путина с Уиткоффом

Время суток не имеет значения для президента России Владимира Путина, когда идут серьезные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Наш президент абсолютно не склонен обращать внимание на время суток, когда идут такие серьезные переговоры", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, почему встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером 22 января прошла в позднее время суток.

"Идет высокая динамика, американцы как посредники гонят, они спешат, их можно понять", - обратил внимание представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Переговоры в Кремле состоялись в ночь с 22 на 23 января и завершились глубоко за полночь.