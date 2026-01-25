В Совфеде рассказали о последствиях одержимости Украиной для Европы

Европа "выпала" из "большого глобального четырехугольника", в который она входила вместе с США, Россией и Китаем, и произошло это из-за одержимости Украиной и отказа от связей с РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

"Сфокусировавшись на украинском кризисе и схватке с Россией, порвав с ней связи, Европа выпала из большого глобального четырехугольника, в который она входила наряду с США, Россией и Китаем. Сегодня ее глобальный вес несравненно ниже, чем вес трех ведущих держав мира, о чем ей постоянно напоминает Дональд Трамп", — отметил Пушков.

По словам сенатора, Европы уже нет на Ближнем востоке, ее влияние в Африке "падает", а в Азии ЕС воспринимают как "политического карлика".

"Все это во многом происходит из-за одержимости Европы Украиной и ее стремлением нанести поражение России на этом направлении. Искушение Украиной привело к ослаблению нынешней коллективной Европы на всех направлениях", — отметил он.

Пушков отметил, что за последние 300 лет страны Европы трижды пытались "освоить и так или иначе присоединить территории, которые в XX веке стали обозначать понятием "Украина"". И всегда европейские державы ставили цель вступить в схватку с Россией, тогда как "Украина была местом схватки", написал сенатор. Сейчас же история повторяется, и Европа снова пытается "освоить" и присоединить Украину, нанеся России "стратегическое поражение". В итоге европейцы вновь находятся "на грани поражения" и страдают "экономически, финансово и политически", подчеркнул Пушков.

Также сенатор привел слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "без Украины Европа никогда не сможет стать сильной". По словам сенатора, это заявление "не выдерживает критики", ведь как только Европы "пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее".

В выступлении на форуме в Давосе 22 января Зеленский заявил, что Европа не знает, как себя защитить, а также призвал разместить войска ЕС на Украине. Затем он подчеркнул, что Украина могла бы стать основой для объединенных сил Европы.