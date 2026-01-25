Песков объяснил, почему методы Трампа не совпадают с подходами РФ

Методы, используемые президентом США Дональдом Трампом, «не совсем корреспондируются» с подходами РФ к вопросу о многополярности мира. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что «бедные политики» в Европе не способны противостоять напористости Трампа, который «базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового беспощадного бизнеса».

«Он отстаивает и свои интересы, в первую очередь, интересы своей страны. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Трамп решает все проблемы с оппонентами, «нагибая через колено».

«И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам», — подытожил Песков.

