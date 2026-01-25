Стало известно, как встретили зятя Трампа в Кремле

Помощник президента России Юрий Ушаков пообщался с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером до российско-американских переговоров в Кремле. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в телеграм-канале журналистов «России 1».

Новое видео с Кушнером в Кремле появились в воскресенье. На кадрах видно, что помощник президента Юрий Ушаков и зять Трампа оживленно беседуют, направляясь в кремлевский кабинет Путина, где проходили переговоры.

Ночью 23 января Путин провел встречу с американской делегацией, возглавляемой спецпосланником Стивом Уиткоффом. В составе делегации был зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.