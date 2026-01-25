В России отреагировали на массированный обстрел Белгорода на фоне мирных переговоров

Самый массированный с начала специальной военной операции (СВО) обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне переговорного процесса делегаций России, США и Украины выглядит совершенно неправильно, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Такое ощущение, что Украина еще денег хочет на вооружение. Но, конечно, особенно когда ведутся переговоры, это выглядит совершенно неправильно. Хотя тут может быть несогласованность действий. Переговорщики видят в одном ключ, как это должно выглядеть. А военные видят по-другому. Поэтому у них свои задачи, и, к сожалению, бывает так, что одно с другим не очень контактирует», — отреагировала Журова.

Украина ударила по шести регионам России

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному удару с начала СВО. Предположительно, город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS. Зафиксированы повреждения объектов энергетики.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.