Архивные интервью и прогнозы лидера ЛДПР Владимира Жириновского вновь активно обсуждаются в социальных сетях. Многие текущие события перекликаются с его предсказаниями на весну 2026 года.

«Мы всегда будем соперниками, дружбы с Западом не будет», – цитирует политика «aif.ru».

Жириновский описывал весну 2026 года как период кардинальных перемен, которые станут логическим продолжением запущенных ранее процессов. Одним из его ключевых тезисов была фраза о том, что «мир будет полыхать», подразумевавшая обострение международной обстановки, кризис западных союзов и масштабные столкновения, способные привести к изменению глобального порядка.

Жириновский также делал громкие заявления о будущем НАТО, предполагая, что в 2026 году альянс не выдержит внутренних противоречий и существенно перестроит свою роль, а США сконцентрируются на своем континенте, создав единое государство с Канадой и Мексикой. Отношения же России с Европой, по его мнению, при этом должны еще более ухудшиться.

Что касается Украины, то покойный политик предсказывал: весной 2026 года внутренние конфликты приведут к ее разделу между соседними государствами, включая Россию, Польшу, Румынию и Венгрию. Он заявлял, что от страны в ее прежнем виде мало что останется и «цивилизованный мир» будет вынужден это признать.

Жириновский говорил и о внутренних переменах в России, прогнозируя подъем патриотизма, интерес к традиционным ценностям и формирование новых идеологических течений, которые превратят страну в центр притяжения для других государств.

