Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков высказался по ситуации вокруг Гренландии. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком.

«История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком», — заявил он.

При этом Пушков подчеркнул, что планы Трампа о присоединении Гренландии являются опытка серьезно усилить позиции США на новой «линии фронта».

Именно для этого ему нужна Гренландия, которая до сих пор оставалась, как он сам выразился, «огромным и неудобно расположенным куском льда.» Здесь Трамп, конечно же, лукавит: именно расположение Гренландии, дающее выход на Арктику и на Северный морской путь, быстро превращающийся в одну из главных мировых транспортных артерий, прежде всего для России и Китая, является главной причиной интереса США к Гренландии

Ранее в январе Пушков рассказал о бойкоте Евросоюза в отношении Трампа. По его словам, европейские страны решили объявить протест идее Трампа о создании Совета мира.