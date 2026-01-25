В МИД заявили об угрозах Союзному государству

Россия и Белоруссия вынуждены уделять повышенное внимание вопросам обеспечения обороны Союзного государства в связи с внешними угрозами безопасности. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«Принимая во внимание внешние угрозы безопасности Союзному государству, Россия и Белоруссия вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны», — сказал он.

В декабре в республики был размещен российский ракетный комплекс «Орешник».

Россия и Белоруссия обсудили взаимодействие в сфере АПК

Накануне госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает держать на «самом жестком контроле» ход проверки готовности в Вооруженных силах.

По его словам, этос вязано с тем, что «военно-политическая обстановка и все, что складывается сегодня в мире, действительно предъявляет особое требование к боевой готовности соединений и воинских частей».

Ранее Москва выразила обеспокоенность планами Франции и Британии разместить войска на Украине.