Дмитриев обвинил экс-еврокомиссара в ненависти к человечеству

Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Европейского союза (ЕС) Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и все человечество. В этом его обвинил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«По словам Politico, цензор и представитель Pfizer Тьерри Бретон "не испытывает ненависти к США". Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», — написал он.

Так чиновник прокомментировал материал газеты Politico о санкциях США против Бретона. Экс-еврокомиссар назвал запрет на въезд в Штаты неоправданным и напомнил о своей проамериканской позиции.

Ранее США отреагировали на попытки ограничить деятельность соцсети Х в ЕС за «дезинформацию» тем, что ввели санкции против «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса». В список попавших под ограничения вошел и Бретон.