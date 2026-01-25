Россия на переговорах в Абу-Даби была вынуждена согласиться с позицией США по территориальным вопросам. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на неназванного российского дипломата.

© РИА Новости / МИД ОАЭ

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — рассказал он.

В МИД России одним словом описали отношения с США

Ранее издание «РБК-Украина» сообщило, что Киев на трехсторонней встрече в Абу-Даби отверг требование России по выводу войск из Донбасса.

Переговоры по Украине проходили несколько дней — 23 и 24 января. По данным Politico, значительная часть встречи была посвящена экономическим вопросам, также обсуждался контроль над ЗАЭС.