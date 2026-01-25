The Times узнала о согласии России с позицией США по территориям

Российской делегации на переговорах в Абу-Даби пришлось согласиться с позицией США по территориальным вопросам, отказавшись от первоначальных требований об уступках. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного российского дипломата.

© Газета.ru

По информации издания, это произошло по итогам первого дня трехсторонних консультаций с участием Украины.

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — приводит издание слова собеседника.

Названа важная тема переговоров в Абу-Даби

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта. По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что делегации России, Украины и США пообедали вместе после переговоров в Абу-Даби.