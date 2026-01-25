В США высказались о восстановлении доверия между Россией и Европой

В Соединенных Штатах надеются на создание парадигмы, в которой Европа и Россия станут доверять друг другу в свете урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из США.

© Лента.ру

«Очевидно, сейчас не так много доверия между Европой и Россией, но мы можем создать рамки, где возникнет новая парадигма, которая будет строиться на доверии», — высказался он.

На Западе объяснили молчание Европы о встрече России, США и Украины

Как утверждает собеседник газеты, новая парадигма продемонстрирует реальную деэскалацию напряженности между государствами.

Ранее американский чиновник на условиях анонимности заявил, что гарантии безопасности для Украины от Европы менее важны, чем гарантии США. Он также назвал усилия «коалиции желающих» милыми.