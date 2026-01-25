Раскрыты темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби касались вопросов территорий Донбасса, статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и шагов по деэскалации конфликта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Все вопросы были обсуждены в ходе двух дней переговоров… территориальные требования России в Донбассе, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также шагов для деэскалации», — говорится в публикации.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были продуктивными. Один из анонимных представителей США рассказал, что стороны «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.