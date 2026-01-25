На Украине раскрыли требования России на переговорах в Абу-Даби

Во время переговоров в Абу-Даби российская сторона настаивала на выводе подразделений ВСУ с тех районов Донбасса, которые не находятся под контролем России. Киев отверг это требование, заявив о готовности обсуждать территориальные вопросы, исходя из сложившейся линии соприкосновения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник, осведомленный о деталях встречи.

«В то же время больший прогресс достигнут в военном блоке», — говорится в материале.

Стороны, в частности, рассматривали возможные варианты разведения сил и подходы к мониторингу соблюдения режима тишины. Кроме того, обсуждалось создание центра по контролю и координации прекращения огня, а также выработка общих критериев того, что считать началом режима прекращения огня и его нарушением.

Уиткофф подтвердил планы продолжения переговоров в ОАЭ на следующей неделе

Источник «РБК-Украина» также заявил, что тема так называемого «энергетического перемирия», о которой ранее писала Financial Times, в Абу-Даби не поднималась. По его данным, участники договорились продолжить переговоры в формате рабочих подгрупп.

В столице ОАЭ Абу‑Даби 23 января состоялся первый день трехсторонних консультаций по вопросам безопасности, а 24 января прошло их второе заседание. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону в составе трехсторонней рабочей группы представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может быть проведен в Абу‑Даби уже на следующей неделе.