В МИД России одним словом описали отношения с США

Диалог России и США по раздражителям сейчас пробуксовывает. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка», — сказал он.

Дипломат уточнил, что речь идет исключительно о вопросах, которые на протяжении некоторого времени «обозначаются как раздражители».

Рябков: контакты России и США по раздражителям без огласки идут в столицах

При этом Рябков отметил, что Россия и США «возвращаются к нормальности». По его словам, стороны ведут контакты по раздражителям, но они не афишируются в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки.