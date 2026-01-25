Захарова сравнила идею заменить памятник Пушкину с сатанинским балом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой» прокомментировала идею заменить памятник поэту Александру Пушкину в Одессе, сравнив идею с сатанинским балом.

19 января на сайте города Одессы появилась петиция с предложением заменить бюст Пушкина на памятник блогеру и телеведущему Антону Птушкину. По состоянию на 24 января петицию подписали 29 человек из необходимых 1000.

Захарова задалась одним вопросом после слов Трампа о Гренландии

«Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию “Собачьего сердца”, только место действия не “пропавший дом”, а “пропавшая страна”. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал», — прокомментировала Захарова.

Ранее памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе решили временно не демонтировать, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что, прежде чем проводить градостроительные или архитектурные изменения в пределах объекта, город должен получить согласование ЮНЕСКО.