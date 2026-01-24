В США оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Вашингтонская администрация считает, что в скором времени может состояться встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. С таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским", - сказал собеседник Axios, добавив, что перед этим должны быть организованы дополнительные трехсторонние переговоры.

"Мы думаем, что мы недалеко от этого. Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому", - полагает он.

Как отмечает портал, в американской администрации считают, что трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) прошли "настолько хорошо, насколько [в Вашингтоне] могли себе представить".

"Мы довольны тем, где мы сейчас находимся", - приводит Axios слова источника из числа американских официальных лиц.

Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби

23 января стало первым днем трехсторонних консультаций в Абу-Даби по безопасности. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Как сообщило со ссылкой на американского чиновника агентство Reuters, начало следующего раунда переговоров с участием представителей России, США и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.