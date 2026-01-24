В МИД прокомментировали массированный обстрел Белгорода

Обстрел Белгорода направлен на создание соответствующего фона для переговоров в Абу-Даби, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Очень похоже, что режим Зеленского создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби", - написал в своем Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби

Ранее в оперативном штабе Белгородской области сообщили, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.